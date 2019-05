Dono de bar morre após deslizamento de terra em São Caetano

Um homem morreu após ser atingido por um deslizamento de terra na manhã desta quinta-feira (30), no bairro de São Caetano. Tiago Soares, 33 anos, realizava um serviço de escavação para construir uma escada de acesso a uma das casas da região, quando parte da região cedeu e ele ficou soterrado.

A vítima chegou a ser socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Caetano, mas não resistiu.

Moradores relataram ao CORREIO que o dono da casa para a qual Tiago prestava serviços acompanhava o trabalho dele no momento do incidente. A reportagem tentou contato com ele, que não teve o nome revelado, sem sucesso.

Deslizamento de terra soterrou Tiago (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Segundo familiares de Tiago, ele era dono de um bar na região de São Caetano, que era seu principal sustento. “Ele tinha um bar há muitos anos e fazia esse tipo de trabalho pra completar a renda”, conta a atendente Letícia Vidal, 30, prima da vítima.

Ainda segundo a família, Tiago era casado e deixa a mulher grávida do primeiro filho do casal. Nem a esposa nem o pai da vítima foram encontrados.

Ainda não há informações sobre o sepultamento.

Codesal isolou área após incidente (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

Preocupação

A área onde ocorreu o acidente preocupa familiares e vizinhos da vítima, que morava na mesma rua onde estava trabalhando. “Tava saindo pro trabalho e vi eles trabalhando. Avisei que aquele barro era podre, falei para tomarem cuidado”, lamentou um tio da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado.

Segundo os moradores da área, a equipe da Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local após o ocorrido e isolou parte da área com uma fita. “Eles têm que vir o mais rápido possível para fazer alguma coisa. Tem criança aqui. Pode acontecer de novo e, quanto mais desaba, mais perigoso fica. Daqui a pouco as casas aqui vão entrar em risco também”, apelou a empregada doméstica Rosana Vidal, 32, também prima de Tiago.

Ainda segundo os moradores, após o deslizamento que acabou soterrando Tiago, uma nova porção de terra cedeu no mesmo local.

Ao CORREIO, a assessoria de comunicação da Codesal informou que "o deslizamento foi feito de uma escavação e que esteve no local após o ocorrido com um engenheiro, que fez a vistoria e encaminhamento do caso aos órgãos responsáveis para controlamento da região". O órgão informou ainda que o soterramento não tem ligação com a chuva desta manhã, na capital, e que a área foi isolada pela Codesal e uma equipe da Secretaria de Urbanismo de Salvador (Sedur) .

Por meio de nota, a Defesa Civil acrescentou que realizará uma ação de verificação na obra, nesta sexta (31) e que foi solicitado pelo órgão a evacuação do imóvel, até que o risco seja sanado.



* Com supervisão da chefe de reportagem Perla Ribeiro