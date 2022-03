Donos abandonam cachorro por acharem que 'ele é gay'

Os antigos donos de Fezco, cachorrinho do condado de Stanly, no estado norte-americano de Carolina do Norte, sofreram uma enxurrada de críticas nas redes sociais após abandonarem o animal de estimação com as suspeitas de que "ele fosse gay".

Com 4 a 5 anos de idade, Fezco é descrito como dócil com pessoas e outros animais, mas foi abandonado depois de ter sido visto "cruzando" com outro cão. Internautas definiram o comportamento dos ex-donos como "odioso" e "vergonhoso".

A Sociedade Americana de Prevenção da Crueldade contra Animais esclareceu que "machos montando em machos (bem como em pessoas e objetos) e mesmo se masturbando são comportamentos normais exibidos pela maioria dos cães".

Em um post no Facebook mencionado pela emissora WCCB, de Charlotte, os Serviços de Proteção Animal de Albemarle disseram que Fezco está em abrigo à espera de uma nova família.