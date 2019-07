Dony De Nuccio quebra Código de Ética e é advertido pela Globo

O jornalista Dony De Nuccio assinou um contrato com a Bradesco Seguro para aparecer em vídeos usados no treinamento de funcionários e eventos para cliente, segundo o Notícias da TV, do Uol. Isso viola o Código de Ética e Conduta do Grupo Globo e o apresentador recebeu uma advertência da emissora.

De acordo com o site, que assistiu alguns dos vídeos, Dony aparece e fala em "nossos" ao se referir aos clientes do banco. "Pois é, mais uma vez a Bradesco Vida e Previdência sai na frente e lança um novo plano de Previdência Privada que traz muito mais facilidade para nossos clientes", diz parte do texto.

A Globo tem um capítulo no seu Código de Ética que fala sobre conflito de interesses, deixando claro que isos não é permitido para trabalhadores na sua área de jornalismo. "É vedado a qualquer Integrante usar a visibilidade ou o prestígio do Grupo Globo, assim como seu cargo ou função para influenciar alguém ou obter vantagem pessoal, seja patrimonial ou de outra natureza", diz o Código.

Dony entrou em contato com o banco e pediu para que parasse de usar o material em qualquer plataforma, depois que o conflito ficou evidente.

A Globo confirmou em nota que o apresentador não havia informado sobre o contrato com o banco e foi advertido por isso. Segundo a emissora, Dony advertiu o banco para que o vídeo não fosse veiculado de maneira nenhuma para clientes, o que foi cumprido, e que para ele não se tratava de publicidade por ser voltado para um público interno. A Globo diz que considera o caso como encerrado por conta das atitudes tomadas por Dony, de remover os vídeos das plataformas usadas pelo Bradesco. Além disso, ele doará o cachê recebido para caridade. No entanto, afirma que alertou o apresentador "para o fato de que seu entendimento sobre a possibilidade de fazer esse tipo de produção está errado".

Leia a nota:

"Dony de Nuccio informou que há cerca de um ano participou de uma produção audiovisual voltada exclusivamente para o treinamento de funcionários, com proibição expressa de que fosse exibida para clientes ou em televisão aberta ou fechada, rádio ou internet. Jamais se tratou de ser 'o rosto' de nenhuma empresa. O contratante honrou o contrato e nada fez de errado. Ele não consultou a TV Globo a respeito.

Dony afirmou que, diante do fato de que parte da produção se tornou pública, entrou em contato com o contratante para que o trabalho não seja mais utilizado. E que doará o cachê recebido à instituição de caridade. Dony disse que fez o vídeo por acreditar que não se tratava de publicidade, já que não se destinava a clientes ou ao público. Com o esclarecimento de Dony e as providências que ele próprio tomou, a Globo considera o caso encerrado. Alertou, contudo, o apresentador para o fato de que seu entendimento sobre a possibilidade de fazer esse tipo de produção está errado."

Já a Bradesco Seguros afirmou que atendeu o pedido de Dony e não o multará por pedir que o conteúdo não seja mais usado. Veja nota: "A Bradesco Seguros informa que a produção de conteúdo com o jornalista teve o objetivo exclusivo de treinamento interno de funcionários, e que a empresa não autorizou a veiculação em canais externos e em eventos para clientes."