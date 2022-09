Dos candidatos, ACM Neto foi o único a incluir salto da cota racial em concursos no plano de governo

Aliados do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, candidato ao governo da Bahia pela União Brasil, levantaram um dado que passou despercebido durante quase toda a campanha. De todos os nomes no páreo, ele foi o único que teve a iniciativa de incluir no programa de governo, apresentado à Justiça Eleitoral em meados de agosto, a proposta de ampliar para 50% a reserva de vagas destinadas às cotas raciais nos concursos públicos do estado, sobretudo para pretos e pardos. O aumento do percentual, hoje em 30%, está no trecho do plano de Neto voltado a fortalecer políticas de reparação, inclusão e combate à desigualdade. Em contrapartida, nenhum outro candidato propôs algo parecido, nem mesmo o do PT, partido que atribui para si a posse sobre a bandeira histórica das cotas no país.

Túnel do tempo

No histórico de ACM Neto como prefeito, consta um dos marcos da atual agenda antidiscriminatória: o empenho para aprovar, em 2019, o Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa em Salvador.

Freio na censura

A coligação do candidato do PT a governador, Jerônimo Rodrigues, naufragou na tentativa de retirar do ar o perfil satírico “ACM Detona”, criado no Instagram e Facebook pelo jornalista baiano Ernesto Falcon. Embora tenha sido iniciativa pessoal, Falcon foi acusado pelos advogados do petista de fazer propaganda irregular a favor de ACM Neto e contra Jerônimo. No entanto, a juíza substituta do TRE Carina Cristiane Canguçu Virgens negou o pedido para excluir o perfil e multar o jornalista em R$ 30 mil, por não reconhecer afronta à lei. Determinou apenas a retirada de duas postagens críticas em tom de humor feitas a líderes do PT e ao candidato.

Cavalaria a postos

A equipe da Faroeste no Ministério Público Federal em Brasília espera só o fim das eleições para deflagrar outra fase do cerco à venda de sentenças no Judiciário baiano. Desde julho, o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, vinha adotando ritmo lento na análise de novos pedidos da Faroeste, segundo investigadores da operação, para não tensionar a disputa eleitoral, mas já teria sinalizado a intenção de acelerar o andamento do caso após o resultado das urnas.

Lupa na geral

Promotores do Ministério Público do Estado que atuam na frente de batalha ao crime organizado colocaram a lupa sobre a suposta ligação de membros das principais torcidas do futebol baiano. Especialmente, Bamor e Imbatíveis, banidas por dois anos dos estádios do país pela Justiça, após o confronto que deixou quatro pessoas gravemente feridas no último dia 4. No radar do MP, estão indícios que apontam suspeitas de envolvimento de integrantes das duas torcidas com organizações criminosas que agem na Bahia.

Mentirolândia

Na reta final da campanha pelo governo baiano, foi detectado um súbito aumento dos disparos em massa de fake news, disseminados por perfis falsos nas redes e contas apócrifas em aplicativos de mensagem.