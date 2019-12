Dos cinco que mais jogaram pelo Vitória, só Martín fica para 2020

O Vitória vai abrir 2020 de cara quase que totalmente nova. Dos cinco jogadores que mais atuaram pelo rubro-negro e formaram a base do time nesta temporada, apenas um será mantido para o ano que começa nesta quarta-feira (1º).

O único sobrevivente da reformulação do elenco neste final de ano é o goleiro Martín Rodríguez. E com um detalhe: do ‘top-5’, ele foi o que menos atuou e menos tempo tem de Toca do Leão.

Ramon foi quem mais esteve em campo em 2019 com a camisa rubro-negra. Foram 41 partidas disputadas, sendo 39 como titular. O zagueiro está no clube desde a temporada de 2015.

O volante Léo Gomes, revelado no clube e promovido ao profissional no ano passado, aparece em seguida, com 37 jogos. O atacante Anselmo Ramon, com 32 partidas, fecha o pódio.

O zagueiro Éverton Sena foi o quarto com mais partidas, com 29. Martín Rodríguez foi o quinto, com 28, empatado com o atacante Wesley. A diferença é que o goleiro fez todos estes jogos como titular, enquanto o outro teve 26.

O arqueiro uruguaio, de 30 anos, foi contratado em 19 de junho, em meio à pausa para a Copa América. Seu contrato vai até dezembro de 2020, e o atleta vai se reapresentar no dia 2 de janeiro.

Engana-se, e muito, quem pensa que o Vitória não quis manter mais atletas desta lista para a próxima temporada. Na maioria dos casos, o clube não teve nem essa opção.

Líder de partidas, Ramon tinha contrato até este mês. O zagueiro, no entanto, terminou o ano valorizado, com propostas de clube de Série A, e não quis renovar.

Em relação a Léo Gomes, já se sabia que não ficaria desde junho. O volante foi negociado ao Athletico-PR, que concordou em deixar o atleta no Leão até o final da Série B.

Anselmo Ramon, que também foi o artilheiro do Vitória na temporada com sete gols, foi o único dos cinco que sequer foi procurado pelo clube, que contará com Léo Ceará e Caicedo para 2020.

O caso de Éverton Sena pode ainda ser revertido. O zagueiro tem contrato com o Novorizontino-SP até maio, e preferiu disputar o Campeonato Paulista, de maior visibilidade. No entanto, pode retornar para a Toca a tempo de disputar a Série B.

Olhando para a lista de dez jogadores que mais atuaram em 2019, o mesmo cenário se repete (veja ao lado). Wesley, por exemplo, poderia até estar nos planos, mas o Palmeiras pediu o seu retorno após o empréstimo.

Havia o interesse de permanecer com Felipe Gedoz, mas o meia vai defender o Peñarol-URU em 2020. O lateral direito Matheus Rocha não foi procurado pelo Leão.

A lista de dez jogadores ainda tem o atacante Felipe Garcia, que renovou contrato, e o volante Rodrigo Andrade, que tem contrato até dezembro de 2020.

OS 10 ATLETAS QUE MAIS ATUARAM EM 2019

Ramon

Zagueiro - 41 jogos

Léo Gomes

Volante - 37 jogos

Anselmo Ramon

Atacante - 32 jogos

Everton Sena

Zagueiro - 29 jogos

Martín Rodríguez

Goleiro - 28 jogos

Wesley

Atacante - 28 jogos

Felipe Gedoz

Meia - 27 jogos

Matheus Rocha

Lateral direito - 25 jogos

Felipe Garcia

Atacante - 24 jogos

Rodrigo Andrade

Volante - 24 jogos