Dossiê Chapecó: doc sobre crimes reais mostra detalhes do acidente com time brasileiro

Era madrugada de 29 de novembro de 2016 quando o avião a serviço da Chapecoense caiu na Colômbia e matou 71 pessoas, entre atletas, jornalistas e membros do time. A tragédia chegou a níveis mundiais e, até hoje, é cercada de polêmicas. Seis anos após a tragédia, com o intuito de entregar ao público as perguntas sem respostas, a falta de punição dos culpados e o drama vivido até hoje pelas famílias e pelos poucos sobreviventes a minissérie documental "Dossiê Chapecó: O Jogo Por Trás da Tragédia” teve o primeiro episódio lançado no último sábado (16) pelo canal Discovery+.

São entrevistas, relatos e registros que ajudam a mostrar os detalhes envolvendo o acidente, e para isso, conta a história do clube, o envolvimento com os torcedores, e o caminho percorrido no futebol brasileiro. Entre depoimentos emocionantes estão os dos jogadores Neto e Alan Ruschel, que sobreviveram a tragédia, e de familiares das vítimas como Aline Machado, viúva de Felipe Machado, e Girlene Rangel, viúva de Bruno Rangel.

O primeiro episódio conta também com relatos sobre os momentos que antecederam a queda do avião. Os depoimentos demonstram os minutos de desespero que os passageiros passaram, com gritos e rezas com pedidos de socorro a Jesus.

A minissérie é uma produção de "true crime", ou seja, sobre crimes reais. É explicado ao público, por exemplo, as questões financeiras que levaram a Chapecoense ter escolhido a companhia aérea LaMia, que cobrou US$ 130 mil pelo trajeto de ida e volta, mas há tempos oferecia um serviço precário, como quando os jogadores fizeram uma escala na Bolívia e precisaram usar uma van sem porta.

A minissérie terá quatro episódios.