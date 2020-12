Douglas sobre derrota para o Inter: 'Gols saíram em momentos delicados'

Se não fosse a atuação de Douglas diante do Internacional, o Bahia teria saído da Fonte Nova com uma derrota muito mais expressiva do que o 2x1 neste domingo (27). O goleiro fez pelo menos quatro defesas difíceis, à queima-roupa, todas na etapa final.

Em entrevista na saída de campo, o camisa 1 lamentou mais uma derrota do tricolor na Série A. Foi a sexta consecutiva, sequência que deixa o Bahia com chance de voltar à zona de rebaixamento ao final desta 27ª rodada.

"É uma sequência de derrotas muito dolorosa, mas temos que analisar como foi cada uma. Hoje a gente competiu muito, se entregou muito e acredito que tivemos momentos bons dentro da partida, nos quais fomos superiores à equipe do Internacional, que é forte", comentou Douglas.

"O que não tivemos foi uma regularidade dentro da partida, ao ponto de buscarmos o resultado. Acredito até que no primeiro tempo merecíamos sair com um resultado melhor, mas tomamos gols em momentos muito delicados, de final do primeiro tempo e comecinho do segundo", completou.

Os gols do Colorado saíram aos 45 minutos do primeiro tempo, com Rodrigo Dourado desviando escanteio, e aos dois minutos da etapa final, com Thiago Galhardo cobrando pênalti. Indio Ramírez descontou para o Esquadrão aos 23 minutos.

O Bahia estacionou nos 28 pontos. O Vasco, 17º colocado, tem a mesma pontuação e enfrenta ainda neste domingo (27) o Athletico-PR, fora de casa. Se empatar, empurra o tricolor para a zona de rebaixamento. O time carioca ainda tem um jogo a menos.

"Os gols que tomamos trouxeram uma carga emocional muito grande. Acredito que não faltou entrega, dedicação. Estamos muito empenhados em assimilar o máximo possível o trabalho de Dado (Cavalcanti, novo técnico)", disse Douglas na saída de campo.

O goleiro acredita que o tricolor tem plenas condições de reagir: "É uma reta final de campeonato e temos um grupo muito competente para honrar a camisa do Bahia e manter o clube na Série A", concluiu.