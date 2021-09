Douglas Souza diz que sofreu homofobia em aeroporto na Europa: 'puro preconceito'

O jogador de vôlei da seleção brasileira Douglas Souza usou as redes sociais para falar sobre um "pesadelo" que viveu nesta terça-feira (7) . O jogador, que foi fenômeno das Olimpíadas de Tóquio nas redes sociais, está em viagem para Itália, ao lado do namorado Gabriel Campos.



Segundo Douglas, o casal precisou fazer algumas escalas. Na primeira delas, em Amsterdã, o jogador chegou a publicar vídeos nas redes sociais dizendo que a viagem havia sido tranquila até a primeira parada, e falou sobre a vontade de curtir a cidade.



Horas depois, Douglas voltou para as redes sociais para desabafar. Segundo ele, de Amsterdã os dois tinham mais duas paradas: em Roma, e depois uma cidade próxima ao destino final.



"Hoje é um dos piores da minha vida. Foi horrível. Está sendo horrível. Eu só não vou contar realmente o que aconteceu hoje porque eu tenho medo deles tirarem a minha passagem e me deportarem", afirmou o atleta.



Douglas disse que quando chegasse na Itália ele iria revelar os detalhes do ocorrido: "Puro preconceito, homofobia, vocês não tem noção. Eu vou sim espanar isso, porque eu não mereço, ninguém merece isso", finalizou.