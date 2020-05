Dr. Rey pede a Bolsonaro para ser novo ministro da Saúde: 'Trago ideias'

Foto: Reprodução

O cirurgião plástico Dr. Rey, famoso por ter participado do reality show americano Dr. Hollywood, usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para fazer um apelo ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Depois da demissão de Nelson Teich do Ministério da Saúde, Rey admitiu o desejo de assumir a pasta.

Em vídeo, o médico diz que o país “virou uma guerra de ideologia”. “A luta é contra o coronavírus, e não contra a ideologia”, pontuou. E alertou: “Se não tomarmos os passos corretos, o Brasil pode cair muito mais baixo do que terceiro mundo”.

No depoimento, Dr. Rey também deixou claro que é a favor do uso da hidroxicloroquina para o tratamento de pacientes diagnosticados com covid-19. “Presidente Bolsonaro, estou com o senhor. Mas também trago novas ideias”, assinala.

“Eu estudei ciências políticas em Harvard, com ênfase em saúde pública. Nós, brasileiros que vivemos fora, muitas vezes trazemos soluções para a nossa nação. Porque são sempre os mesmos rostos”, declara.

Por fim, o médico pede: “Presidente, me considere para o Ministério da Saúde, porque trago ideias americanas. Gostaria de servir o Brasil. Não preciso do Brasil para nada. Mas amo a minha nação”.