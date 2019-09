Drake culpa chuva por falta de transmissão e Boninho contesta: 'Deu piti geral'

Drake foi a principal estrela do primeiro dia do Rock in Rio, mas o show dele não foi transmitido ao vivo pela Multishow. O cantor usou o Twitter para explicar que tomou a decisão por conta da chuva, mas o diretor Boninho respondeu na mesma rede social, contestando a informação.

Para os fãs, Drake escreveu que ficou preocupado com o resultado do show. "Desculpe a todos pela transmissão ao vivo do Rock in Rio. O clima estava imprevisível, estava chovendo muito quando subi ao palco e nós estávamos incertos sobre o resultado do show. Minhas desculpas em nome da Mãe Natureza... Estarei de volta para mais", escreveu, em inglês.

O diretor Boninho rebateu, em português, afirmando que a explicação de Drake não é verdadeira. "Não é verdade! Vc pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público Brasileiro. Muito antes da chuva, já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral. Simplesmente não quis liberar. Uma pena para seus fãs brasileiros", afirmou.

A falta de transmissão do show decepcionou os fãs de Drake que não estavam no Rock in Rio. Além disso, alguns que estavam no evento reclamaram da iluminação. "Só falo uma coisa com você, eu estava tipo na boca do SHOW DO DRAKE, o cara não deixou jogar luzes para iluminar ele, QUEM ESTAVA LONGE SÓ VIA A SOMBRA NO TELÃO! Galera pagou pra ouvir playback e ele cortando todas as músicas no meio! Resumindo... pior show! Decepção", escreveu um internauta. Para outros, a apresentação foi boa (leia crítica clicando aqui).