Drew Taggart, da banda The Chainsmokers, é o novo 'contatinho' de Anitta

A fila para Anitta, 26 anos, não anda, ela voa. Após beijar muito em 2019 e anunciar que quer beijar ainda mais em 2020, a cantora apareceu com o novo affair: o DJ Drew Taggart, 30. O DJ e a cantora se conheceram em Aspen, no Colorado, nos Estados Unidos, e estão apenas 'ficando'. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

Drew faz parte da banda The Chainsmokers. Em seu Instagram, o DJ publicou uma foto ao lado da cantora com a legenda: 'Mom and Dad' (mãe e pai). Embora a legenda seja sugestiva, Anitta não está grávida, afirmou a jornalista. Vale lembrar que, recentemente, Gustavo Bertoni, vocalista da banda Scalene, foi apontado como crush de Anitta.

Segundo a agência de fotos Grosby Grou, os dois começaram a conversar na cabine do DJ, ao lado do rapper Lil Jon. Posteriormente, eles teriam sido vistos trocando beijos após a apresentação dele. Uma fonte que esteve presente na festa explicou ao veículo que "ela subiu no palco e começou a dançar com ele e Lil Jon, bebendo champanhe direto da garrafa. Ela parecia estar tendo o melhor dia da sua vida". Após a festa, os dois ainda foram clicados juntinhos na rua, na saída da festa, em clima de intimidade.