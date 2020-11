Drive thru solidário arrecada fraldas geriátricas para abrigo de idosos

Um drive thru solidário vai arrecadar fraldas geriátricas para o Abrigo São Gabriel, na Cidade Baixa, nesta quinta-feira (26). A ação é organizada pelo Grupo Educacional Acbeu, das 8h às 13h, e marca o Dia de Ação de Graças, que é celebrado nesta data nos EUA, e é dedicado a agradecer e celebrar tudo de bom que aconteceu no ano.

O abrigo atende 55 idosos em situação de vulnerabilidade e é mantido por meio de doações. De acordo com o Irmão Gabriel, presidente e fundador da instituição, no início da pandemia a entidade recebeu apoio da sociedade, mas as doações reduziram ao longo dos meses. "Hoje nossa maior necessidade é de fraldas, já que quase não recebemos esse item e temos muita carência. Nosso estoque só dura até esse mês, pois utilizamos de quatro e cinco fraldas por dia, principalmente nesse tempo frio", explica. A maioria dos idosos assistidos pela entidade tem doenças crônicas, necessitando da fralda geriátrica.

O drive thru será "montado" na área externa da Acbeu, na Avenida Magalhães Neto, no dia 26 de novembro, de 8 às 13 horas. Professores e colaboradores serão responsáveis por arrecadar as contribuições. A ação é aberta a todo o público.