Drive Thru Solidário recolhe alimentos para ajudar população carente de Salvador

A campanha Uma Rede Por Todos, da Rede Bahia, promoverá mais uma edição do Drive Thru Solidário em Salvador, com o objetivo de arrecadar donativos para a população carente da cidade. Nos dias 6 e 7 (sábado e domingo), das 8h às 16h, será possível doar alimentos, produtos de limpeza e de higiene pessoal no estacionamento da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim (Avenida Jequitaia, 375, Calçada).

Não será necessário sair do veículo para entregar os donativos. Para evitar aglomerações e contaminações, só será permitido o acesso de pessoas que estiverem de carro, moto ou bicicleta, sendo obrigatório o uso de máscaras. Os produtos arrecadados serão doados para as comunidades e instituições assistidas pela Central de Lideranças Comunitárias.

O Drive Thru Solidário é uma iniciativa da Rede Bahia, em parceria com a Prefeitura de Salvador, Central de Lideranças Comunitárias, Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim. Na primeira edição da ação na capital baiana, foram arrecadadas 56,7 toneladas de alimentos, 13.124 itens de limpeza, 19.288 itens de higiene pessoal, 1,2 mil pães, 37 kits infantis de higiene e outros 33 kits para adultos, que foram destinados a 48 instituições carentes da cidade.

O que você pode doar no Drive Thru Solidário

Alimentos (arroz, feijão, farinha de mandioca, leite em pó, açúcar, óleo, café, biscoito, proteína de soja, sardinha enlatada e flocos de milho), material de limpeza (água sanitária, sabão em pó e detergente) e produtos de higiene pessoal (sabonete, shampoo, creme dental e aparelho de barbear).

SERVIÇO

O quê: Drive Thru Solidário

Quando: 6 e 7 de junho, das 8 às 16 horas

Onde: Estacionamento da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim (Avenida Jequitaia, 375, Calçada).

