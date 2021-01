Drive-thrus para vacinar profissionais de saúde de Salvador começam nesta quinta

A partir desta quinta-feira (28), Salvador passa a contar com dois pontos de drive thru, instalados na Arena Fonte Nova e no Novo Centro de Convenções de Salvador, para iniciar a vacinação de trabalhadores da saúde que atuam em 27 hospitais públicos ou contratualizados pelo SUS.

A vacinação nos dois pontos funcionará até o próximo domingo (31), das 08 às 17 horas. No entanto, só serão imunizados os trabalhadores cujos nomes estejam contidos nas listas enviadas pela SESAB e unidades hospitalares contempladas na estratégia dos drive-thrus. Também será exigido a apresentação de documento oficial com foto e CPF.

“A Prefeitura de Salvador inovou no ano passado com a implantação do sistema drive thru nas campanhas de vacinação e o modelo exitoso virou referência para o país. Com a implantação desses dois pontos de imunização avançaremos na proteção dos trabalhadores da saúde de forma ágil em nossa cidade”, destacou Leo Prates, secretário municipal da Saúde.

Etapa vai vacinar profissionais de 27 unidades hospitalares da capital. É preciso ter o nome na lista de funcionários

Balanço de vacinados na capital

Cerca de 25 mil pessoas entre trabalhadores da saúde, idosos residentes em Instituições de Longa Permanência e pessoas com deficiência com mais de 18 anos que residem em entidades inclusivas já receberam a primeira dose do imunizante CoronaVac desde o início da estratégia na capital.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Salvador já vacinou todos os trabalhadores que atuam na rede de urgência e emergência no município. Esses profissionais estão na linha de frente do enfrentamento da pandemia nas UPAs, Pronto Atendimentos, Samu 192 e Gripários municipais e estaduais.

Lista de hospitais que os trabalhadores poderão ser imunizados nos drive thrus

01 - Hospital Municipal de Salvador;

02 - Hospital Martagão Gesteira;

03 - Hospital Santa Izabel;

04 - Hospital Ana Nery;

05 - Hospital da Mulher;

06 - Hospital Roberto Santos;

07 - Hospital Geral do Estado (HGE);

08 - Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES);

09 - Hospital Manoel Vitorino;

10 - Hospital Geral Ernesto Simões Filho;

11 - Hospital Otávio Mangabeira;

12 - Maternidade João Batista Caribé;

13 - Hospital Eládio Lasserre;

14 - Maternidade José Maria de Magalhães Neto;

15 - Maternidade Tsylla Balbino;

16 - Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA);

17 - Maternidade Climério de Oliveira;

18 - Hospital Espanhol;

19 - Hospital Santa Clara;

20 - Instituto Couto Maia;

21 - Hospital Juliano Moreira;

22 - Hospital Especializado Mário Leal Ferreira;

23 - Maternidade Albert Sabin;

24 - Hospital do Subúrbio;

25 - Hospital Professor Carvalho Luz;

26 - Hospital Salvador;

27 - Hospital Dois de Julho.