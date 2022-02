Drogas, facas, facões e celulares são apreendidos durante revista na Colônia Penal de Simões Filho

Uma operação realizada pela Polícia Penal na Colônia Penal de Simões Filho retirou de dentro dos pavilhões uma série de armas brancas, celulares e drogas que estavam na posse dos internos. De acordo com o Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinsppeb), a revista foi realizada na última sexta-feira (25).

Foram localizadas 24 unidades de facas, facões e lâminas cortantes, além de 30 celulares e quilos de drogas nas celas. Também foram apreendidos oito cadernos com anotações relacionadas ao comércio ilegal de drogas e balanças de precisão.



Câmeras da unidade capturaram suspeitos arremessando pacotes para dentro do da unidade prisional, motivo que tem feito a direção da unidade intensificar as revista das celas. A relação do material que foi apreendido foi informado ao juiz da Vara de Execução Penal e disponibilizado às equipes do setor de inteligência prisional para que sejam analisadas as informações e identificados os custodiados e outros envolvidos responsáveis.

O Sinsppeb chama a atenção para a necessidade do fortalecimento da segurança no entorno das unidades prisionais do estado.

Um vídeo da revista foi encaminhado para o CORREIO. Veja: