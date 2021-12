Duas cidades baianas têm perdas confirmadas de vacinas por conta das chuvas

Pelo menos duas cidades baianas tiveram perdas de vacinas por conta da situação de chuvas no estado, segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Em outras duas, há suspeitas de que as vacinas também se perderam. Os casos foram em Itororó, Ubaíra, Itapitanga e Itapé - nos dois últimos, por conta da oscilação na temperatura para manutenção das doses.

"Salas de vacinação foram alagadas e a rede de frios foi afetada com a oscilação ou falta de energia. Os municípios de Itororó e Ubaíra confirmaram perdas, mas não puderam quantificar e especificar quais vacinas. E no caso de Itapitanga e Itapé, os imunobiológicos estão sob suspeita em virtude da falta de energia por um tempo prolongado, fazendo oscilar a temperatura das vacinas", explica a diretora da vigilância epidemiológica, Márcia São Pedro.

As cidades de Ubaíra e Jiquiriçá foram as mais afetadas na regional Leste, sofrendo com perda de medicamentos. A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) vai fazer a reposição ainda essa semana.

No Sudoeste da Bahia, várias outras cidades sinalizaram que precisam reforçar o estoque, mesmo sem necessariamente sofrer perdas. São eles: Belo Campo, Macarani, Iguaí, Itapetinga, Vitória da Conquista e Itambé. Nos próximos dias eles receberão insumos, medicamentos, vacinas e soros.