Duas pessoas da mesma família morrem em acidente de carro e condutor foge

Duas pessoas morreram, vítimas de um acidente de carro, em Catu, a 87 quilômetros de distância de Salvador. O carro capotou na BR-110, na altura do povoada de São Miguel, terra natal das vítimas, por volta das 23h30 do último sábado (30), mas os corpos só foram encontrados neste domingo (31). O condutor do veículo não foi encontrado.



A hipótese dos investigadores é de que o condutor tenha perdido a direção numa curva e colidido o carro contra uma árvore. Uma das vítimas, esposa do motorista, Renilda Batista da Crus, 26 anos, foi arremessada para fora do carro.

O outro passageiro, Laércio Pacheco Silva, 30, primo do condutor, ficou preso nas ferragens e morreu carbonizado pelas chamas, já que o carro incendiou depois da batida, segundo informou a Delegacia de Catu ao CORREIO.



O motorista que fugiu, ainda de acordo com a Delegacia, foi identificado como Everson Santana de Pacheco. A Delegacia de Catu está à procura dele e investigará as circunstâncias do acidente, inclusive o motivo do sumiço. Os corpos das vítimas foram removidos no final da tarde deste domingo para o Instituto Médico Legal (IML) de Alagoinhas.