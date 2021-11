Duas pessoas morrem em confronto com a PM no Engenho Velho de Brotas

Dois homens morreram e uma uma mulher foi detida durante um confronto com a polícia, no final da tarde de quarta-feira (4), no bairro do Engenho Velho de Brotas. Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que foi ao local após denúncia de que na Ladeira Vila Paraíso havia indivíduos armados e traficando drogas. Com a aproximação das viaturas no endereço indicado, uns suspeitos fugiram e outros efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares, que revidaram.

Ainda segundo a nota da PM, após o confronto, os homens que atiraram contra os policiais foram encontrados caídos ao solo com as respectivas armas de fogo. Eles foram socorridos imediatamente para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiram. A ação contou com a participação de policiais da 26ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Brotas).

Em um imóvel onde o grupo tentou se esconder, os policiais apreenderam uma submetralhadora sem numeração, uma espingarda calibre 12, dois revólveres calibre 38, 283 porções de maconha, 127 pinos com cocaína, 89 pedras de crack (totalizando 499 porções de drogas), além de três aparelhos celulares e 136,00 reais em espécie. A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).