Duas pousadas baianas ficam entre as 25 melhores do mundo; veja quais

Quatro pousadas brasileiras, sendo duas da Bahia, aparecem entre as 25 melhores do mundo na lista anual do Travellers’ Choice 2021 - Best of the Best, tradicional premiação do site de viagens TripAdvisor.

Entre as hospedarias baianas, a mais bem colocada na lista é a pousada Quarto Crescente (foto acima), em Trancoso, distrito de Porto Seguro. O empreendimento, classificado por visitantes como espaço de “carinho e cuidado em cada detalhe” aparece em 13º na premiação. É o quinto ano seguido que a pousada aparece na listagem.

O outro destaque local é a pousada Recanto do Arraial (foto abaixo), em Arraial d’Ajuda, também distrito de Porto Seguro. “Férias incríveis no lugar certo” e “Receptividade, conforto, higiene, alimentação, estrutura da pousada, todos esses itens são merecedores da nota máxima” são alguns dos comentários destacados no site da premiação.

A pousada brasileira melhor posicionada no ranking foi a Gaia Viva, em Igaratá, interior de São Paulo, que ocupa a 5ª colocação. Completa o quarteto brazuca a Casa da Ilha do Mel, pousada de charme na Ilha do Mel, litoral do Paraná, que faturou o 20º lugar.

O pódio das melhores pousadas do planeta foi formado pela luxuosa The Toulson Court, em Scarborough, no Reino Unido, que ficou em primeiro lugar. Logo atrás vem a Bayfront Westcott House Bed & Breakfast, em Santo Agostinho, na Flórida (EUA). E com a “medalha de bronze” ficou a The Torcroft, em Torquay, no Reino Unido.

O ranking do site Tripadvisor é feito a partir de notas que os hóspedes dão aos estabelecimentos em categorias como localização, limpeza, atendimento e custo-benefício.

