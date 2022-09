Duas tartarugas marinhas são encontradas mortas nas orlas da Pituba e Amaralina

Duas tartarugas marinhas, de espécie ainda não identificada, foram encontradas na orla de Salvador na manhã desta quinta-feira (8). Uma amanheceu na Praia de Amaralina, próxima ao Largo das Baianas. Já a segunda apareceu na orla da Pituba.

De acordo com relatos de moradores da região, assim que foram vistos, os animais já estavam cercados de urubus. Márcio Silva, que trabalha como barraqueiro na orla da Pituba, afirma que as tartarugas foram trazidas pela maré durante a madrugada.

"Ontem, não estavam aqui. Elas chegaram com a maré agora de manhã. Quando eu cheguei, já estava aí com os urubus em volta. De vez em quando aparece por aqui, não é incomum. O pessoal disse que tem outra em Amaralina também que apareceu no mesmo horário", afirmou.

A reportagem confirmou a presença da outra tartaruga em Amaralina. Márcio reclama ainda de uma demora no recolhimento das tartarugas na praia nesta manhã.

"Desde quando eu cheguei, ninguém veio ver. Algum biólogo ou outro profissional pra analisar. Agora, já nem deve ser mais possível porque os urubus já estão tudo em cima, deve estar podre já", opinou.

Às 9h, os animais ainda não tinham sido retirados. Procurada, a Limpurb informou que equipes de retirada estavam em deslocamento para confirmar a ocorrência e iniciar o processo de retirada dos animais. Não foi informado, porém, se alguma análise da causa das mortes das tartarugas será feita antes do recolhimento.