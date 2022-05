Duas vítimas intoxicadas com 'cachaça batizada' são extubadas na Bahia

Dois dos três trabalhadores rurais internados por intoxicação após ingerirem uma "cachaça batizada", em São Félix do Coribe, no oeste baiano, foram extubados, ou seja, estão respirando fora do ventilador mecânico, nesta segunda-feira (23).

Esses pacientes estão conscientes, orientados e conseguindo conversar, de acordo com informações do Hospital da cidade de Barra, onde estão internados. Soniele Alves da Silva, 18 anos, foi retirada da ventilação mecânica pela manhã, e Anderson Santos das Neves, 30 anos, no começo da tarde. Eles foram admitidos na última sexta-feira (21).

Já Carina Cátia Santos, 41 anos, admitida ontem no Hospital após abertura de vaga, permanece intubada. Ela estava internada no Hospital de Santa Maria, local onde também esteve a quarta vítima que sobreviveu, Elena Deziderio Bispo. Todos eles precisaram de atendimento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após serem intoxicados com a bebida, supostamente pelo patrão.

Do total de sete vítimas, três morreram, três precisaram do atendimento na UTI e uma apenas foi para a emergência. Todas as vítimas eram prestadoras de serviços e aguardavam o pagamento, quando o contratante teria oferecido o drink.

De acordo com a Polícia Civil, os mortos foram identificados como Vitor Oliveira de Assis, de 17 anos, Igor Gabriel Santos Conceição, de 19, e Marcone Ferreira de Souza, 26.

O homem que ofereceu a bebida já prestou depoimento e outras oitivas estão agendadas. Foram expedidas as guias para necropsia e exame toxicológico. Diligências estão sendo realizadas para tentar elucidar o caso. A causa das mortes será apurada pela Delegacia de São Félix do Coribe, que já instaurou inquérito.

Por meio de nota, a Prefeitura Municipal de Santana lamentou a morte. "A gestão municipal presta sua solidariedade aos familiares, amigos e à toda população de Porto Novo nesse momento difícil. A administração esclarece ainda que está ao lado das autoridades para esclarecer os fatos e presta assistência jurídica, médica e psicológica aos familiares das vítimas santanenses".