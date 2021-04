Duende verde? Homem mascarado é visto flutuando em drone nos EUA; vídeo

Um homem mascarado foi flagrado no interior dos Estados Unidos 'voando' em um drone gigante, parecido com um “hoverboard”. A prancha voadora parecisa a usada pelo Duende Verde no primeiro filme do "Homem Aranha", no início dos anos 2000.

O homem voador foi filmado e as cenas postadas no Twitter. "Esse rapaz está vivendo em 2030", escreveu o cinegrafista amador na legenda.

This man is living in 2030! ???? pic.twitter.com/fgXLCEPldS — Buitengebieden (@BuitengebiedenB) April 24, 2021

Nas imagens, é possível ver o homem percorrendo uma avenida pouco movimentada, passeando em alta velocidade em um veículo de alta potência com oito hélices.

O vídeo é real e o veículo pode ser comprado tranquilamente - se você tiver dinheiro, óbvio. O hoverboard é comercializado desde 2015 por uma empresa chamada Omni Hoverboards, reconhecida pelo Guiness como a criadora da primeira prancha elétrica do mundo.

Já foram lançados vários protótipos desde a criação da empresa, o modelo visto no vídeo custa US$ 20 mil (R$ 108,73 mil). Existem opções mais “baratas”, que podem ser adquiridas por cerca de US$ 10 mil (R$ 54,37 mil), mas a compra deve ser feita diretamente com os responsáveis pela empresa, não havendo uma loja oficial para a aquisição.