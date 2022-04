Duo estrelado

Um tênis bem pensado virou o calçado mais cobiçado quando a ideia é aliar conforto e estilo. A tribo da moda que se rendeu ao calçado e procura sempre um modelito com aquele ar fashionista para desconstruir o visu de todo santo dia, vai morrer de amores pelo novo Air Force 1 da Nike, que ressurge repaginado com assinatura da cantora Billie Eilish. O modelo foi criado com materiais recicláveis e nasce inspirado no estilo da artista, conhecida por usar roupas oversized. A cor de cogumelo se estende à coleção de roupas Nike x Billie, ideal para quem curte uma pegada comfy com ousadia. Em tempo: O Nike Air Force 1 Billie e a coleção de vestuário estarão disponíveis a partir de 25 de abril na plataforma SNKRS em Nike.com.

Animal

O vixe amou a mochila pequena em animal print com aquele toque irreverente. Dica de stylist: substitua pela tradicional bolsa e invista em uma produção urbana. Onde achar? E-commerce da Fiever (fiever.com.br). Custa R$ 168





Olho nele

As mais antenadas já perceberam que o tamanco teve um revival e volta dos anos 2000 cheio de atitude. Rolou sentimento? Então vale dar uma espiadinha nessa versão da Picadilly (piccadilly.com.br) batizada de Marshmallow, que custa R$ 119,9 e vai bem com um look mais casual.





A eleita

Nem somente as calças cargo vêm fazendo sucesso entre as fashionistas, as saias que também contém os bolsos laterais, são opções certeiras para quem quer estar na moda investindo naquela produção fresh. Atrás de uma para chamar de sua? Que tal fazer bonito com esse modelito pink da Stella Marys boutique (stellamarysboutique.com.br). Preço: R$ 154,46.

Puro efeito

Brinco poderoso é aquele capaz de roubar a cena do look, imediatamente. Você pode apostar em um visu basiquinho, porque o acessório vai ofuscar a produção em segundos. E essa peça da Urbanic (web.br.urbanic.com) cumpre bem essa função. E por ela, você paga R$ 26,9 - ainda é amiga do bolso.





Dupla função

O corset sai do universo intimista e ganha as ruas. Se você não está acostumado a botar a peça para jogo, pode começar a rever seus conceitos. Basta uma jaqueta jeans por cima que ela ganha um tom mais urbano. Curtiu a ideia? Então, se prepara para se encantar por esse modelito sexy da Loungerie (loungerie.com.br). Você leva para casa por R$ 199,9.