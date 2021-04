Dupla Ba-Vi terá cearenses pelas semifinais da Copa do Nordeste

A emoção está garantida nas semifinais da Copa do Nordeste de 2021, afinal, baianos e cearenses irão se enfrentar em busca de uma vaga na decisão do torneio regional. No próximo final de semana, o Vitória vai desafiar o Ceará, enquanto o Bahia vai medir forças com o Fortaleza, sendo que os dois jogos serão disputados na capital cearense. Em caso de empate, a classificação será decidida na disputa por pênaltis.

Só para se ter uma ideia da dimensão dos confrontos, as quatro equipes, juntas, somam dez títulos da competição: Vitória (4), Bahia (3), Ceará (2) e Fortaleza (1). Nas quartas de final, eliminaram Altos, CRB, Sampaio Corrêa e CSA, respectivamente.

O tricolor baiano não teve muita dificuldade para avançar. Na tarde de sábado (17), jogou bem e derrotou o CRB com facilidade, fazendo 4x0 no estádio de Pituaçu. Os gols foram marcados por Matheus Bahia, Thaciano, Gilberto e Rossi. Depois do jogo, o técnico Dado Cavalcanti elogiou a postura da equipe.

“Foi um jogo de imposição, de equilíbrio. Fomos muito equilibrados. Acho que esse jogo foi, sim, um dos melhores, se não o melhor. Contra o Sport, talvez tenha sido muito bom. Mas, no Sport, fomos avassaladores ofensivamente. Dessa vez, fizemos 4 a 0 e fomos muito fortes defensivamente. Equilíbrio trouxe condição que nós estávamos buscando muito. Conseguimos exemplificar o que queremos para a temporada. Mas sempre existem condições para melhorar”, afirmou o comandante.

O destaque do Esquadrão no campeonato é o centroavante Gilberto, que está isolado na artilharia, com sete gols marcados. O camisa 9 também fez questão de destacar o desempenho do time. “Nosso time tá de parabéns. Foi um excelente jogo, soubemos nos posicionar, atacar e defender. O CRB é uma equipe qualificada e que podia causar dificuldade”, afirmou Gilberto.

Haja coração

O rubro-negro baiano, por sua vez, não deu a mesma tranquilidade ao seu torcedor diante do Altos-PI, no Barradão. O Leão abriu o placar com Samuel, aos 21 minutos do primeiro tempo. Quatro minutos depois, Lucas Campos deixou tudo igual após rebote de Ronaldo, que substituiu o lesionado Lucas Arcanjo. Só que, aos 44 minutos da etapa final, Eduardo acertou um lindo chute de fora da área, no ângulo, e garantiu a vaga vermelha e preta.

O treinador Rodrigo Chagas comemorou bastante. Segundo o comandante, a equipe foi premiada pela luta até os minutos decisivos. “Queria parabenizar o grupo. A gente precisava de uma vitória como essa. A torcida precisava. A dedicação que este elenco está tendo está sendo muito grande. Tenho certeza de que, se Deus quiser, nos próximos jogos vamos ser melhores do que fomos neste”.

Para ele, a retranca do time piauiense fez o Vitória encontrar dificuldades para abrir espaços. De acordo com o treinador, isso dificilmente irá se repetir diante do Ceará. “Não acredito que vão jogador dessa forma, com a linha baixa, esperando uma situação de transição para poder atacar. Então acho que vai mudar muito o próximo jogo que vamos ter na semifinal”.

Segundo encontro

Curiosamente, Ceará e Fortaleza foram líderes de seus grupos na primeira fase, enquanto Bahia e Vitória terminaram ambos na vice-liderança. Os tricolores duelaram no dia 3 de abril no Castelão, com triunfo dos cearenses por 2x1. No dia 6 de março, alvinegros e rubro-negros se encontraram também no estádio cearense. E o Vozão levou a melhor, com o placar de 3x1. Agora, chegou a vez da revanche para, quem sabe, ter um Ba-Vi na grande final.