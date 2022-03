Dupla de mulheres é presa com 600 pinos de cocaína escondidos em telhado

Equipes da 2ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar (BPM) capturaram duas mulheres com cerca de 600 pinos de cocaína escondidos, no telhado de um quiosque, no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Ocorrência aconteceu na manhã da quinta-feira (10).

Denúncias anônimas apontavam que a dupla teria recebido as drogas e levado até o estabelecimento, que fica na Rua Getúlio Vargas, no bairro de Parque das Mangabas, próximo a uma Unidade de Saúde da Família (USF).

O comandante da unidade, tenente-coronel André Cunha, contou que as informações recebidas no telefonema apontavam a posição exata das suspeitas, além das suas características.

“A nossa companhia reforça sempre o policiamento nesta região e, por isto, foi fácil a identificação. Abordamos as duas e, após revista no local, encontramos os 593 pinos de cocaína e outros 147 vazios”, contou.

Sem oferecer resistência, as suspeitas foram encaminhadas para a 18ª Delegacia Territorial (DT) de Camaçari. O caso foi registrado na 8ª DT (CIA).