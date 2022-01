Dupla é flagrada em Ecosport na Barros Reis com pistola e R$ 30 mil em espécie

Policiais militares da Operação Apolo conduziram à delegacia dois homens que estavam com uma pistola calibre 380, 15 munições e mais de R$ 30 mil reais no interior de um carro na Avenida Barros Reis, em Salvador, na terça-feira (4). A prisão da dupla ocorreu durante uma blitz (abordagem preventiva) para coibir o roubo de veículos na capital baiana.

Por volta das 14h30, os policiais avistaram um Ford Ecosport, da cor vermelha, com dois indivíduos em atitude suspeita e realizou a abordagem. Durante a busca veicular, os policiais militares encontraram a arma de fogo, as munições e a quantia de R$ 30.716,00. Os dois ocupantes do automóvel foram encaminhados para a Central de Flagrantes, juntamente com o material apreendido.

“As ações preventivas de combate a roubo de veículos pela Operação Apolo resultaram na retirada de circulação de mais uma arma de fogo. Os policiais da unidade focaram no controle de trânsito e perceberam o nervosismo da dupla durante a blitz, conseguindo assim apreender o material”, destaca o major Emiliano, comandante da Operação Apolo.