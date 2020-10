Dupla é presa com duas mil pedras de crack e pés de maconha em Pituaçu

Dois homens foram presos na noite da quarta-feira (30) com duas mil pedras de crack, meio quilo de maconha prensada e mudas da erva plantadas em vasos. Eles foram detidos por policiais da 39ª Companhia Independente de Polícia Militar (39ª CIPM/Boca do Rio) no bairro de Piatuçu.

Os PMs faziam ronda pela Rua José Lima quando notaram três homens segurando sacolas. Eles foram abordar o trio, mas os três saíram correndo. Um deles conseguiu fugir, mas os outros dois foram alcançados.

Com os dois, os PMs encontraram o crack e a maconha, além de uma balança e R$ 267. Um deles é apontado pela polícia como gerente de uma facção.

Os presos foram levados para a Central de Flagrantes.