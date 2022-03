Dupla é presa com mais de cinco quilos de maconha no norte da Bahia

Uma dupla foi flagrada com 5,6 kg de maconha por guarnições das Rondas Especiais (Rondesp) Norte e pela 75ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), enquanto transportava o material dentro de carro. A ocorrência foi na manhã deste sábado (26), na cidade de Juazeiro, no norte da Bahia.

Policiais passavam próximo à rodoviária, quando avistaram a dupla, que tentou fugir. De acordo com o comandante da unidade, major Robismarques Alves Sátiro, as drogas foram encontradas durante as buscas no interior do veículo.

Os entorpecentes foram encontrados dentro de quatro sacos. Os policiais também encontraram a quantia de R$ 1.337.

Os criminosos e os materiais foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Juazeiro, onde foram autuados por tráfico de drogas.