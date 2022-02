Dupla envolvida em roubo a lotérica é presa em Valença

Dois criminosos envolvidos em um roubo a uma caixa lotérica, no município de Valença, foram presos poucos momentos depois, na última terça-feira (15), pela 33ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). A dupla tinha passagem por assalto contra carro-forte e um deles possuía mandado de prisão por prática de roubo.

A unidade recebeu informação sobre o crime ocorrido na Avenida ACM e, em seguida, deslocou o Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) até o local, realizando a captura da dupla. "Um terceiro comparsa deles conseguiu fugir. Ontem mesmo iniciamos as diligências para capturá-lo", declarou o comandante da unidade, major Bruno Czekus Soares.

Com os dois criminosos as guarnições apreenderam duas pistolas calibre 9mm e um veículo modelo Fox, utilizado no delito. O caso foi registrado na 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), em Valença. A dupla de assaltantes está à disposição da Justiça.