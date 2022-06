Dupla que assaltava em Vista Alegre é presa com sete celulares e arma de brinquedo

Dois homens suspeitos de roubar pessoas nos pontos de ônibus na entrada do bairro de Vista Alegre, em Salvador, foram presos na manhã desta sexta-feira (10), após serem flagrados com uma réplica de arma de fogo, sete celulares roubados e porções de maconha. O flagrante foi efetuado por policiais militares da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Valéria).

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que os policiais realizavam rondas na BA 528, proximidades da entrada de Vista Alegre, quando foram acionados por transeuntes com informações de que dois homens armados estavam roubando nas paradas de ônibus da região. A partir da denúncia, os policiais intensificaram o policiamento com buscas e abordagens com a finalidade localizar suspeitos até que conseguiu identificá-los. Ao abordar a dupla, os policiais encontraram a arma e os objetos roubados.

Posteriormente, os indivíduos e todos os materiais apreendidos foram apresentados ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc) e, em seguida, levados à Central de Flagrantes.