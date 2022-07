Dupla suspeita é autuada em flagrante com fuzil e munições

Uma ação, que ocorria em conjunto com a e de sexta-feira (15), durante ação conjunta entre a 75ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/ Juazeiro) e a 17ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), conseguiu apreender uma dupla que estava com um fuzil, na zona rural de Juazeiro, norte da Bahia.

Fuzil encontrado por policiais militares em Juazeiro (Imagem: Divulgação - SSP / BA)

Militares faziam rondas, quando receberam informações da Polícia Civil de um possível transporte ilegal de armas. "Nossa guarnição fez rondas em estradas rurais, nas proximidades de Mandacaru, limite com o distrito de Maniçoba, e localizou o veículo com as características informadas", explicou o major Ederson Cirne, comandante da 75ª CIPM.

Os dois suspeitos estavam em um veículo Fiat Strada e, durante a abordagem, encontraram a arma. Ambos foram encaminhados para a Delegacia Territorial de Juazeiro, onde foram autuados por porte ilegal de arma de uso restrito.