Durante encarada, boxeadora beija boca de oponente e leva tabefe como revide; vídeo

Entre tapas e beijos - ou beijos e tapas para respeitar a ordem dos acontecimentos. Foi assim a encarada, tradicional entre as lutas, da polonesa Ewa Bordnicka, a beijoqueira, e a argentina Edith Soledad Matthysse, adepta de algo mais selvagem, na última sexta-fera (04).

As duas estavam disputando o cinturão do peno pena da WBO (Organização Mundial de Boxe). Após o revide da argentina, a polonesa, que deu um sorriso maroto após beijar a oponente, tentou partir para cima, mas a organização do evento tratou de apartar as duas.

Foto: Reprodução / Facebook

E a tática de beijar a oponente deu certo. Na luta, a “beijoqueira” levou a melhor, defendendo o seu título em casa, na cidade de Czestochowa. Após o embate, as duas se beijaram - desta vez na bochecha.

Veja a cena: