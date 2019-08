Durante palestra, um dos maiores empresários da Bahia surge de sandálias

Empresário falou em Salvador

O empresário Luiz Mendonça Filho, presidente do Grupo LM, surpreendeu ao chegar nesta terça-feira (13) usando sandálias franciscanas na Academia de Letras da Bahia (ALB), onde contou sua trajetória empresarial. O baiano de Cairu, que começou a empreender vendendo caixas de fósforos na Feira de São Joaquim, diz que mantém o hábito de usar as "sandálias da humildade" sempre que fecha um grande contrato. Ele explica que o costume o ajuda a nunca esquecer das suas origens e de sempre celebrar a humildade. A história de vida do fundador do Grupo LM emocionou a plateia lotada de empresários, intelectuais, familiares e colaboradores de Mendonça Filho.

