Dynho Alves deixa podcast ao vivo após confusão com conteúdo adulto: "Vou gravar com sua mulher"

Tentando se manter na mídia após a polêmica envolvendo Sthe Matos durante A Fazenda 2021, da Record TV, Dynho Alves conseguiu chamar a atenção na terça-feira (5) depois de ter se retirado, ao vivo, de um podcast. Com a apresentação do youtuber Christian Figueiredo e Lucas Selfie, o dançarino se irritou com as perguntas sobre a vida pessoal.

Tudo aconteceu quando Dynho começou a falar sobre a participação no reality show. Seu casamento com a funkeira MC Mirella acabou após o programa e o influenciador afirmou que tudo não passou de fofocas da mídia para inventar uma aproximação entre ele e a baiana.

"A traição que falaram que eu fiz lá dentro. Não beijei ninguém, não fiz nada com ninguém, simplesmente montaram uma novela das nove e ficaram jogando ali pro público", disse. Pouco depois, os apresentadores quiseram ligar para MC Mirella, mas a cantora não atendeu. "Não liga, não! Do nada, ligar pra ela lá? Ela tá na vida dela, eu tô na minha. [...] Chatão esses 'bagulhos' aí, de verdade", comentou Dynho.

A treta, no entanto, iniciou depois que o assunto de A Fazenda voltou à tona novamente e o ex-peão não aguentou mais as provocações, reclamando do rumo da conversa. "Eu vou levantar, mano. Vocês ficam toda hora falando nisso", alertou.

Christian, sem pensar duas vezes, disse que o convidado poderia sair e chamaria para o próximo podcast Lumena, que teve uma interação há alguns dias com o dançarino nas redes sociais sobre conteúdo adulto. "Vou gravar com a sua mulher, vacilão do caralh*", rebateu o dançarino, levando do local e indo embora.