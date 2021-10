'É a imagem de Salvador projetada ao mundo', diz prefeito sobre crimes na Barra

O prefeito Bruno Reis, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (13), lamentou a ocorrência de crimes que têm acontecido na região da Barra e preocupado a gestão municipal. Isso porque, para Reis, além de representar um risco para a população, os incidentes podem afastar os turistas da região e até da cidade.

"É muito ruim pra cidade porque é a imagem de Salvador projetada nacional e intencionalmente porque as pessoas, quando tomam a decisão de visitar uma cidade, elas levam em consideração a segurança, que é um ponto que hoje nos preocupa muito", disse ele.

Ainda segundo Reis, a Prefeitura tem trabalhado para ajudar a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no combate a ataques criminosos na região e está à disposição para fazer o que for possível.

"A Prefeitura tem feito um esforço grande no que lhe cabe, no que é o seu papel, procurando ajudar. Na semana passada, conversei com o comandante da Polícia Militar dizendo que, se pudermos ajudar de alguma forma, estamos à disposição. Espero que possamos ter uma atuação mais ágil da PM na região da Barra para combater esses incidentes", declarou Reis.

Inauguração de acesso viário

As falas do prefeito foram concedidas em conversa com a imprensa durante a inauguração de um novo acesso viário construído pela Prefeitura que vai facilitar o tráfego de veículos que circulam pelos bairros de Canabrava, Trobogy, Nova Brasília e Pau da Lima, além das imediações do Estádio Manoel Barradas (Barradão) e da Avenida Aliomar Baleeiro (Estrada Velha do Aeroporto).

A ligação está localizada entre o bairro de Jardim Nova Esperança à Avenida Mário Sérgio através da Rua Jardim dos Girassóis, via à direita após a USF João Roma Filho, sentido Aeroporto.

