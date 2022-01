'É a oportunidade da minha vida', diz Rezende sobre jogar no Bahia

Uma das novidades da versão 2022 do Bahia, o volante Rezende parece ter encarnado o espírito de jogador que o tricolor mira ter no seu plantel durante a temporada. Apresentado oficialmente na tarde desta quarta-feira (12), ele garante que jogar no Esquadrão significa a maior chance da carreira.

"Vejo como a oportunidade da minha vida. Vou fazer sempre o meu melhor nos treinamentos, me dedicar ao máximo para aproveitar a oportunidade da melhor maneira possível", afirmou.

"Para mim eu não vejo como parte financeira. Eu vejo como valorização. O Bahia é um clube gigante, está de passagem na Série B. Para mim foi importante a minha vinda para cá", completou.

No Bahia, Rezende chega com a missão de reconduzir o Esquadrão à primeira divisão, feito que ele já conquistou. No ano passado, o volante estava no elenco que conseguiu o acesso com o Goiás. Com a experiência adquirida, ele dá a receita do que o tricolor precisa para subir.

"Eu acho que lá no Goiás foi a regularidade e o grupo muito unido, muito fechado. Isso foi muito importante para ele", analisou.

Ao falar sobre o estilo do time que espera ter ao longo do ano, o técnico Guto Ferreira valorizou uma equipe com o meio-campo forte. Segundo o treinador, a busca por esse perfil explica a contratação de volantes com maior poder de marcação. Apesar de se enquadrar nas características, Rezende garante que vai estar pronto para jogar em qualquer posição.

"Eu me adapto ao estilo de jogo do treinador. Já joguei de primeiro e segundo (volante). Para mim é indiferente", finalizou.