E aí, professor? O que Dado pode fazer sem ter o atacante Rossi

A disputa por uma vaga no ataque do Bahia está aberta. Com Rossi suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Dado Cavalcanti vai ser forçado a mudar o tricolor para o duelo contra o Atlético-GO, domingo (15), às 18h15, no estádio de Pituaçu.

Partindo da ideia de que Gilberto voltará ao time titular após ter começado no banco de reservas durante o empate por 1x1 com o Cuiabá, na rodada passada do Brasileirão, a tendência é a de que o tricolor seja escalado com um tridente no ataque, com Rodriguinho atuando pelo lado esquerdo.

Se optar por esse esquema, as duas principais opções para Dado são os atacantes Oscar Ruiz e Maycon Douglas. O paraguaio vive momento de maior prestígio com o treinador e, mesmo sem ainda ter conseguido render o esperado, foi titular na última partida.

Se quiser optar por outros atletas no setor, o comandante terá que esperar pelo departamento médico. Enquanto Thonny Anderson se recupera de uma entorse no joelho, o garoto Ronaldo foi diagnosticado com conjuntivite. Ele depende da evolução do quatro para ser liberado e retornar aos treinos.

O comandante pode ainda manter o esquema com dois atacantes, com Rodriguinho e Gilberto atuando juntos. Nesse caso, ele reforçaria o meio-campo. Os volantes Patrick e Jonas, recuperados de lesão, estão à disposição.

Patrick, inclusive, deve voltar ao time e ocupar a vaga de Edson, ao lado de Daniel e Lucas Mugni. Restaria então mais um lugar na equipe, que seria disputado por Jonas, Matheus Galdezani, Lucas Araújo, Edson e Raniele.

Em um terceiro cenário, Dado poderia ainda manter os três atacantes, escalando o colombiano Rodallega na frente. Essa, no entanto, é uma situação pouco provável, já que o Esquadrão perderia em intensidade e poder de marcação.

Vai fazer falta

Independentemente de quem for escolhido para atuar diante dos goianos, o Bahia sabe que a ausência de Rossi vai ser sentida. O camisa 7 tem sido um dos destaques da equipe na temporada atual. A prova disso são os números.

Rossi é até aqui o principal garçom do Bahia em 2021. Foram nove passes para gols, o que coloca o jogador como o quarto maior assistente do Brasil na temporada. Ele perde apenas para Gustavo Scarpa, do Palmeiras, que tem 15, além de Artur Victor, do Red Bull Bragantino, e Arrascaeta, do Flamengo, com 10 cada.

Rossi não encara o Atlético-GO (Foto: Felipe Oliveira/ EC Bahia)

Dentro do elenco do Bahia, Gilberto e Rodriguinho, com cinco passes para gols cada, aparecem na segunda colocação entre os principais assistentes.

Além de auxiliar na hora do Bahia marcar os tentos, Rossi também vive o momento mais artilheiro pelo clube. Se no ano passado ele precisou de 52 jogos para marcar cinco gols, esse ano ele balançou as redes sete vezes em 33 partidas.

Sem vencer há cinco jogos pela Série A, o Bahia precisa reencontrar o caminho das vitórias para se recuperar no campeonato. O tricolor é o atual 10º colocado, com 18 pontos em 15 jogos.