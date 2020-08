'É bom começar com o triunfo', diz Flávio após vencer o Coritiba

O Bahia viveu uma noite de atuações distintas. O tricolor fez um bom primeiro tempo diante do Coritiba e o gol marcado por Rodriguinho garantiu o primeiro triunfo do time na Série A do Campeonato Brasileiro, na nesta quarta-feira (12). Mas no segundo tempo o Esquadrão voltou a repetir o desempenho ruim dos últimos jogos e sofreu pressão do clube paranaense.

Para o volante Flávio, o time sentiu o ritmo intenso ao qual foi submetido na retomada do futebol. O duelo contra o Coritiba foi o 12º do Bahia em 22 dias. Na análise do camisa 24, o mais importante no momento foi garantir os três pontos e largar bem no Brasileirão.

"Foram dois tempos distintos, no primeiro a gente mandou no jogo todo, tanto que fez o primeiro gol. No segundo o time teve uma queda de rendimento. Acredito que a parte física pesou, a gente vem de uma sequência muito intensa por Copa do Nordeste e Campeonato Baiano. Nesse momento é bom frisar os três pontos. É bom começar com o triunfo e depois a gente vai ver o que errou para corrigir", afirmou.

Após a estreia diante do Coritiba, o Bahia tem mais um desafio em casa. No domingo (16), o tricolor recebe o RB Bragantino, no estádio de Pituaçu, pela terceira rodada do Brasileirão.

O Esquadrão tem um jogo a menos no torneio. A partida contra o Botafogo, que seria disputada no último dia (9), foi adiada por conta da final do Campeonato Baiano.