É Carnaval em Sergipe com a volta do Pré-Caju

Artistas baianos são atrações da volta do Pré Caju (Montagem: Isis Cedraz da Equipe do Correio)

O Pré-Caju 2022, que está de volta na capital sergipana e é uma micareta de rua, pode ser uma espécie de prévia para o Carnaval de Salvador 2023. Uma programação com artistas nacionais e sergipanos, além de famosos DJs, tem início amanhã e segue até domingo, com desfile de blocos de trios e shows musicais no badalado Camarote Aju.

Na programação, estão confirmados Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys, banda Eva, Cheiro de Amor, Léo Santana, Cláudia Leitte, Saulo, Xanddy Harmonia, Alexandre Peixe, É o Tchan, Armandinho (do Dodô e Osmar), Rafa e Pipo, Luanzinho Moraes, Igor Felipe e Cida Natureza. Também amanhã tem esquenta da festa com a Feijoada Pré-Caju Vidam, das 12h às 18h, Roof Top Vidam, no Hotel Vidam. Segundo os organizadores, a expectativa é que a festa reúna mais de 300 mil foliões.





Micareta Salvador é uma opção para quem não viajou (Foto: Igor do O2 - Divulgação)

Micareta em Salvador com Divas do Mundo LGBT



Quem não for para o Pré-Caju tem uma ótima opção na capital baiana. É a Micareta Salvador acontece também de quinta (4) até domingo (6) no Wet Salvador. Com o tema Axé e Carnaval, o evento vai misturar Axé, Pop e Música Eletrônica, em shows em trios elétricos e no palco, de artistas como Claudia Leitte, Pabllo Vittar, Luisa Sonza, Ludmilla, Daniela Mercury, Alinne Rosa, Ivete Sangalo, Gloria Groove, Babado Novo e Márcia Freire.

Na programação, 18 DJs manterão o público animado. Durante os três dias de programação, os abadás da festa trarão símbolos que remetem à folia, aos blocos e a artistas de destaque. Também será montada uma exposição com diversos abadás, marcas e mascotes icônicos, assinados pelo mago Pedrinho da Rocha.



Armandinho, Yacoce Simões e Olodum New Generation (Divulgação)

Brazil Afro Symphonic em Coimbra

O Concerto do projeto Brazil Afro Symphonic, que acontece terça-feira no Conservatório de Música de Coimbra, em Portugal, reunirá um time de responsa: Armandinho Macêdo, Olodum New Generation e o maestro Yacoce Simões. O concerto terá a participação especial de alunos do Conservatório de Música, do Quinteto de Cordas da Tuna Académica da Universidade de Coimbra e do Tenor Português João Mendonza, dono de uma voz ímpar e única, com inspiração entre o fado e o canto lírico, que teve a honra de cantar para o Papa Francisco - quando recebeu de suas mãos uma Benção Episcopal. Vale ressaltar que o concerto está na programação do Ciclo de Música Orphika da Universidade de Coimbra.

Rachel Reis na Nova Brasil

A cantora Rachel Reis é a convidada do FARO, apresentado pela jornalista Fabiane Pereira, hoje, na rede Nova Brasil FM. O programa é focado em apresentar aos ouvintes a atual produção musical brasileira e vai ao ar semanalmente,

para mais de 400 cidades em todo país, às 22h.





TUM-TUM-TUM*

1 A cantora e compositora Juliana Ribeiro encerra o projeto Caravana de Artes e Empoderamento neste sábado, com o show gratuito do álbum Preta Brasileira, às 20h, no Largo

do Pelourinho. Ela também comemora a chegada do Novembro Negro. Juliana terá a participação de Vânia Abreu, que gravou com a artista uma das faixas de seu terceiro disco, intitulada Dragão de Gaudí.

2 Salvador foi uma das 25 cidades em que o cantor Thiaguinho, um dos artistas mais populares do Brasil, escolheu para apresentar seu vitorioso projeto Tardezinha. Aqui, a festa acontece dia 28 de outubro de 2023. A aguardada volta do projeto foi divulgada em setembro, através de uma live acompanhada por mais de 100 mil pessoas.

3 O cantor, compositor e cineasta Jorge Alfredo recebeu uma ótima notícia: 43 anos depois seu primeiro LP, lançado pela gravadora Continental em 1979, será relançado pela Universal Music nas plataformas digitais. O disco tem músicas compostas em sua maioria por Jorge em parceria com Edu Nascimento, Antonio Risério, Pepeu Rodrigues e Márcio Marinho.