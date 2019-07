'É cedo ainda', pondera Lucca sobre titularidade no Bahia

Lucca estreou com a camisa azul, vermelha e branca no último final de semana, mas só nessa terça-feira (23) foi apresentado oficialmente no Fazendão. O técnico Róger Machado decidiu utilizá-lo contra o Cruzeiro e as situações foram invertidas. Ele se apresentou à torcida na Fonte Nova no segundo tempo do empate sem gols do sábado (20) passado e só agora foi sabatinado pelos jornalistas.

Emprestado pelo Corinthians até julho de 2020, o atacante deixou boas impressões diante da equipe mineira e está cotado até para ser titular no próximo jogo do Bahia. No domingo, o tricolor enfrenta a Chapecoense, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó. Arthur Caíke está suspenso e Élber é dúvida. Com um incômodo na coxa, o atacante não participou do treino dessa terça-feira, assim como o volante Elton, que está tratando o joelho.

Apesar da possibilidade de fazer a primeira partida como titular, Lucca prefere deixar a euforia de lado. "É cedo ainda, vamos com tranquilidade. Não quero atropelar nada. Foram 45 minutos em que me senti muito à vontade, arrisquei jogadas que são de minha característica. Um erro ou outro pode acontecer, mas procuro sempre tentar. Dificilmente se faz um jogo sem algum tipo de erro. Prefiro arriscar. Como o Cruzeiro veio jogar, se não tiver jogada individual, acaba dificultando. Foi o que tentei fazer".

Destaque com a camisa do Criciúma, Lucca também já defendeu clubes como Cruzeiro, Ponte Preta, Internacional e o próprio Corinthians, clube ao qual pertende. O atacante de 29 anos já esteve na mira do Bahia em outros momentos. "De outros momentos já teve algum tipo de conversa com o pessoal que eu trabalho, mas acabou que não aconteceu. Hoje estou aqui, totalmente motivado, feliz, com o apoio de todo mundo. Não sou um cara ativo nas redes sociais, mas de vez em quando a ente olha. Esse apoio será importante no decorrer dos meses, no Brasileiro. Recebendo apoio do torcedor as coisas podem fluir mais facilmente. Estou feliz, espero que siga assim", projetou Lucca.

O atacante se diz à vontade no Fazendão e elogiou o ambiente que encontrou no clube. "O clima aqui é sensacional. (...) Vejo muita lealdade dentro do clube, respeitar o momento de cada um, pode acontecer de uma pessoa estar bem e outro ter que esperar. Quem está esperando está leal, não arruma confusão. Isso é legal. Isso é importante para o decorrer dos nossos dias", pontuou.

Com 15 pontos, o Bahia é o 12º colocado na tabela de classificação da Série A. O tricolor não vence no campeonato há quatro jogos. A última vez foi triunfo por 1x0 contra o Grêmio, no dia 1º de junho, na Fonte Nova, em partida válida pela 7ª rodada.