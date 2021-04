'É correr atrás do tempo perdido', lamenta Raul Prata

O Vitória não conseguiu vencer a Juazeirense na noite desta quarta-feira (21). O rubro-negro até se impôs diante da líder do Campeonato Baiano no primeiro tempo, mas sofreu o empate no segundo e lamentou mais um tropeço no estadual. Soares e Kesley assinaram o placar de 1x1 no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro,

"Tivemos chance de matar o jogo, chances claras de gol, mas não fizemos, então é correr atrás do tempo perdido e também agora virar a chave e pensar na decisão que temos pela Copa do Nordeste", afirmou o lateral direito Raul Prata após o apito final.

Com o resultado, o Vitória segue na vice-lanterna do estadual, agora com sete pontos, cinco a menos que o Bahia, primeiro time dentro do G4. Apenas os quatro primeiros colocados avançam às semifinais.

"Temos dois jogos em casa, onde não tem outro resultado a não ser a vitória que a gente precisa fazer. É correr atrás do tempo perdido, inclusive o jogo de hoje", disse Raul Prata.

Na verdade, o Vitória ainda fará três jogos na fase classificatória do estadual, todos no Barradão. Além do duelo contra o Fluminense de Feira, na última rodada da fase classificatória, o rubro-negro ainda tem outros dois jogos pendentes, contra Vitória da Conquista e Jacuipense, que precisaram ser adiados porque os rivais do interior enfrentaram surtos de covid-19.

No entanto, o Vitória agora volta todas as atenções para a Copa do Nordeste. No sábado (24), o rubro-negro faz o jogo único da semifinal do torneio regional contra o Ceará. A bola rola às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza.

Pelo Campeonato Baiano, o Leão volta a entrar em campo na próxima quarta-feira (28), quando enfrenta o Vitória da Conquista, às 19h30, no Barradão, em partida atrasada válida pela 2ª rodada.