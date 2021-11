'É difícil ficar fora', desabafa Rossi ao marcar gol do triunfo do Bahia sobre São Paulo

O retorno foi demorado. Foram pouco mais de dois meses tratando de uma lesão na coxa, mas a volta de Rossi ao time do Bahia veio em grande estilo. Na noite deste domingo (7), o atacante saiu do banco de reservas e marcou um golaço para dar o triunfo ao Esquadrão sobre o São Paulo, por 1x0, na Fonte Nova.

Após a partida, Rossi agradeceu o momento e fez um desabafo sobre o período em que passou longe dos gramados.

"Muita alegria, é muito difícil ficar fora. É uma coisa que a gente ama, que é jogar futebol. Agradecer por voltar a jogar, aos profissionais do Bahia, pela paciência que tiveram comigo, que é difícil. A gente chega com dor para fazer as mesmas coisas. Muito feliz pelo gol para a torcida que compareceu", disse o camisa 7.

Rossi aproveitou o rebote do goleiro Tiago Volpi para mandar um chute colocado que fez a torcida tricolor explodir na Fonte Nova. Questionado se o gol foi o mais bonito da carreira, ele lembrou de outra pintura.

" Foi um gol bonito, mas contra o Santos, de voleio, foi o mais bonito. Mas esse foi um bonito gol e vai ficar marcado", disse ele.

Com a vitória sobre o São Paulo, o Bahia deu um salto importante na luta contra o rebaixamento. O tricolor chegou aos 36 pontos e subiu para o 14º lugar. A distância para o Z4 agora é de seis pontos.

O próximo compromisso do tricolor será na quinta-feira (11), quando visita o Flamengo, às 19h, no Maracanã.