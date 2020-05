É fake: governo da Bahia desmente plano de retomada da economia

O governo da Bahia desmentiu que um plano de retomada da economia para o estado tenha sido elaborado. Nas redes sociais, circulam imagens de um plano de retomada, mas que é do estado do Ceará.

Segundo informações do governo, as imagens fazem parte de uma reportagem de 28 de maio da TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará.

Nesse sábado (30), foi publicada no Diário Oficial do Estado a criação do Grupo de Trabalho para Estudos de Retomada Econômica Pós-Pandemia. O plano de retomada será elaborado a partir de reuniões deste grupo.

O GT foi criado após reunião, realizada na quinta (28), entre o governador Rui Costa e o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), Ricardo Alban.