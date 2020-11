É hoje: Agenda Bahia discute Economia Criativa

O Fórum Agenda Bahia 2020 realiza o seu 4º encontro do ano hoje às 11 horas, no canal do CORREIO no YouTube. O tema será a Economia Criativa Nos Novos Tempos e vai reunir o roteirista, dramaturgo e diretor artístico Elisio Lopes Júnior e o diretor audiovisual e sócio da Árvore Experiências Imersivas Ricardo Laganaro.

Eles vão falar sobre dores e aprendizados dessa quarentena, a cultura no pós-covid, a revolução no audiovisual, realidade imersiva, novas linguagens, TV e teatro em uma sociedade hiperconectada e cada vez mais pautada pelos algoritmos. A conversa também vai abordar temas como diversidade, criatividade e a importância dos dados gerados pela arte. A mediação do evento será do jornalista da TV Bahia Fernando Sodake.

Elisio Lopes Júnior tem mais de 20 textos teatrais montados no Brasil. Seu último espetáculo foi o musical Dona Ivone Lara - Um sorriso negro. É um dos roteiristas do longa-metragem Medida Provisória dirigido por Lázaro Ramos, com estreia no Brasil prevista para 2021. Na sua palestra, Elisio pretende mostrar as linguagens artísticas que se fortalecem e outras que terão maior dificuldade para se restabelecer no mundo cada vez mais digital, do pós-covid. No debate, também tratará do afrofuturismo, o papel da arte na sociedade pautada pelos algoritmos, novos projetos e os aprendizados nesta quarentena.

Ganhador do leão do 76º Festival de Cinema de Veneza como “Melhor Experiência em Realidade Virtual” pelo projeto “A Linha” e o Primetime Emmy Award por “Inovação Excepcional em Programação Interativa”, Ricardo Laganaro tem no currículo passagem pela produtora O2 Filmes, onde dirigiu projetos, clipes e vídeos 360º que somam mais de 70 milhões de visualizações na internet. Também trabalhou com o Facebook na 1ª edição do programa ‘VR For Good’, dirigindo o documentário em realidade virtual “Step to the Line”, com première no Festival de Tribeca 2017 e selecionado mais de 30 festivais pelo mundo. Antes de fundar sua empresa, Laganaro dirigiu, pela O2, o clipe em 360º da música Farol, de Ivete Sangalo, que bateu recorde mundial de visualização.

Durante sua apresentação no Agenda Bahia, Laganaro vai mostrar como a chegada de novos óculos de realidade imersiva está revolucionando o mercado de audiovisual e jogos. No debate, o sócio da Árvore conta ainda sobre lançamentos, prêmios e redirecionamento do empreendimento durante a pandemia de covid-19.

Os negócios relacionados à criatividade – baseados no capital intelectual, social e cultural para gerar valor – representam para a economia brasileiro o equivalente ao valor de mercado de uma empresa com atuação global como a Samsung. O PIB Criativo brasileiro é aproximadamente R$ 171,5 bilhões, de acordo com dados da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan). O valor corresponde a 2,62% do Produto Interno Bruto (PIB) total do país, segundo a pesquisa. Mais de 837 mil brasileiros se sustentam através de atividades relacionadas à economia criativa. As áreas de consumo (43,8%) e tecnologia (37,1%) respondem por aproximadamente 80% dos trabalhadores criativos. Mesmo com a retração do mercado de trabalho , as profissões criativas seguiram em alta.

Agende-se

O Fórum

Projeto de maior destaque no debate do desenvolvimento econômico e social do estado, o Agenda Bahia promove discussões sobre inovação, competitividade, qualificação e sustentabilidade, criando uma agenda propositiva e um observatório dos assuntos estratégicos para a Bahia. Em 10 edições, teve mais de 300 palestras e um público de mais de 10.700 pessoas.

Por que?

A pandemia antecipou futuros e colocou holofotes em antigos problemas sociais e estruturais. Obrigou o Homem a (re)definir prioridades, (re)pensar valores e a (re)aprender novas formas de viver, produzir, consumir, se relacionar e colaborar.

O quê

Fórum Agenda Bahia 2020 | Dados da Gente Economia Criativa nos novos tempos

Quando

Hoje às 11 horas

Onde

YouYube do CORREIO (@correio24h)

