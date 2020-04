É hoje! Sandy e Junior fazem live histórica para animar a quarentena

O universo dos shows virtuais ganhará um reforço e tanto nesta terça-feira (21): Sandy e Junior. A dupla queridinha do Brasil resolveu presentear os fãs neste feriado de Tiradentes e comandar uma live, a partir das 20h, em seu canal oficial do YouTube (não quer procurar? Sem problemas: o link direto está aqui).

Para deixar o clima de nostalgia ainda maior, os irmãos prometeram fazer um show "como tudo começou": direto de casa, em estilo bem intimista. O CORREIO já está animado para essa live histórica - afinal, o outono não sera sempre igual após esse reencontro digital! - e reuniu algumas curiosidades. Confira:

1. A apresentação à distância tem como objetivo de arrecadar doações para a instituição Fome de Música. Segundo os irmãos, a cada R$ 1 doado por alguém que estiver assistindo a transmissão, a patrocinadora do projeto, a Fundação Casas Bahia, irá doar mais R$ 1.





2. Dilsinho adiou o show virtual dele, que aconteceria também nesta terça-feira. O motivo? O cantor de pagode também quer curtir o show virtual de Sandy e Junior! "É impossível fazer uma live no mesmo dia, na mesma hora do que a @sandyoficial e o @junior_lima. Sendo fã do jeito que eu sou, é claro que eu vou assistir a deles!", escreveu, no Instagram. A apresentação de Dilsinho agora está marcada para o dia 4 de maio, às 19h30.

3. Há cerca de 1 mês, no dia 20 de março, Sandy já tinha comandado uma live, durante o Festival Música em Casa, que teve a participação de Junior. O músico, porém, apareceu brevemente. Os dois falaram sobre o que estavam fazendo em casa no período de isolamento social, incluindo atividades para os filhos. Sandy, que lamentou na transmissão estar com saudades do irmão, chegou a chorar quando cantou a música Tempo.

Sandy cantando "tempo" emocionada e Junior chorando entra na live. Lindos demais pic.twitter.com/fhoHdWSDpa — Filipe Arthur (@FilipeArthur1) March 20, 2020

4. As apresentações da dupla em 2019 deixaram milhares de fãs brasileiros - e até internacionais - emocionados. Pois os irmãos também tiveram muito o que comemorar: segundo um levantamento publicado pela Pollstar, empresa especializada no mercado de shows, a turnê Nossa História teve a segunda maior bilheteria por espetáculo no ano passado. De acordo com o ranking, a dupla obteve US$ 2,26 milhões por apresentação (cerca de R$ 9,36 milhões na cotação de dezembro passado). Sandy e Junior ficaram apenas atrás de Elton John na lista e à frente de nomes como Phil Collins, Post Malone, Ariana Grande e Jonas Brothers.

5. Além de ser muito lucrativa, a turnê também gerou outros dois frutos: um DVD e uma série na Globoplay. O álbum, que foi gravado nos últimos shows que ocorreram em São Paulo, ainda não tem data de lançamento divulgada. Já o documentário deve chegar à plataforma de streaming da Globo em junho. A série terá momentos inéditos de Sandy e Junior, captados nos espetáculos pelo Brasil, além de imagens do arquivo pessoal. Ao todo, serão sete episódios.