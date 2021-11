É hoje! Tudo que você precisa saber sobre o primeiro dia de prova do Enem 2021

O dia tão esperado por milhões de estudantes chegou. Separa uma roupa confortável, uma garrafinha de água, caneta preta com corpo transparente, respira fundo e vai. Mas vai com antecedência, porque ninguém quer perder um ano inteiro de estudo por vacilo, né? Neste domingo (21), acontece o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021.

Hoje, serão 90 questões de múltipla escolha, e as disciplinas são linguagens, códigos e suas tecnologias, que conta com questões de língua portuguesa e língua estrangeira (inglês ou espanhol), e ciências humanas e suas tecnologias. Além disso, os estudantes farão uma redação. O tema só é descoberto na hora.

Em todo o Brasil, são 3.109.762 de inscritos, o menor número registrado desde 2005. Os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, e o início das provas acontece pontualmente às 13h30. Só é permitido sair a partir das 15h30, e não será possível levar o caderno de prova. Quem fizer questão de ter as questões em mãos, terá que esperar até 18h30 para deixar o local. Já as provas serão recolhidas às 19h, estejam concluídas pelos alunos ou não.

Levar relógio é proibido - todos os equipamentos eletrônicos são colocados em um saco lacrado -, mas os horários são anotados em um quadro pelo fiscal de prova, para guiar o aluno.

Veja tudo que você precisa saber sobre o Enem:

- DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para ter acesso ao local de prova, é obrigatório apresentar um documento original com foto. São aceitos RG; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros e refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que por lei tenha validade como documento de identidade; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação; Carteira de Trabalho e Previdência Social.



Caso o aluno esteja sem nenhum documento por motivo de furto, será aceito o boletim de ocorrência expedido há no máximo 90 dias. Documentos digitais ou cópias autenticadas não serão aceitas.

-TRANSPORTE

Em Salvador haverá uma operação especial de trânsito e transporte para atender a demanda de alunos que participarão da prova. Haverá reforço em 67 linhas que atendem os principais corredores da cidade. Serão 387 ônibus no total, representando um acréscimo de 85% em comparação com a frota que atende estas mesmas linhas em domingos normais. A operação especial de transporte vai acontecer das 13h30 às 19h, em ambos os domingos. Além disso, também serão disponibilizados ônibus de frota reguladora nas estações da Lapa, Acesso Norte e Pirajá. Esses veículos ficarão à disposição da fiscalização para apoio durante a saída dos candidatos das provas, entre 16h e 23h. Veja a lista completa de linhas reforçadas aqui.

-LOCAL DE PROVA

Para consultar o local de prova, acesse a Página do Participante no site do Inep e depois clique em "Página do Participante - Entrar com gov.br. Em seguida, faça o login (o número do seu CPF é o login, e a senha é a que você cadastrou no ato da inscrição). Na Página do Participante, você pode ver o local de prova. É possível simular o tempo de deslocamento usando aplicativos como Google Maps e Waze.

-PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O uso de máscara no local de prova é obrigatório. O candidato não terá acesso á sala de não estiver usando o equipamento de proteção. Além disso, o local de prova disponibiliza álcool em gel, mas cada aluno pode levar o seu.

Segundo o edital do exame, os estudantes que estiverem com Covid ou outra doença infectocontagiosas não devem comparecer ao local de prova. O candidato deve pedir reaplicação da prova pelo página do participante em até cinco dias úteis após a aplicação do segundo dia de provas, que acontece no dia 28 deste mês.

- CARTÃO DE INSCRIÇÃO

O cartão de confirmação não é obrigatório, mas é recomendado que o candidato leve para conferir o endereço onde o exame será aplicado, os horários de abertura e fechamento dos portões, bem como a data de cada prova.

-MATERIAL

Para fazer o Enem, é obrigatório o uso de caneta esferográfica preta, produzida em material transparente para o preenchimento do cartão-resposta. Não é permitido fazer a prova de lápis, canetas coloridas e não pode usar borracha.

-LANCHE

Fica a critério de cada aluno. Quem quiser levar um lanche, pode.

-ITENS PROIBIDOS

São proibidos durante a prova o uso de telefones celulares e quaisquer equipamentos eletrônicos - pode levar, mas precisa desligar e guardar num envelope lacrado fornecido no local de prova e, caso algum deles emita som, a desclassificação é imediata. Também é proibido qualquer dispositivo que receba imagens, vídeos ou mensagens; óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras ou gorros; bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas.

O segundo dia de provas será no próximo domingo (28), com prova de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Também serão 45 questões de cada área, totalizando 90 itens. O tempo de prova é 30 minutos menor, já que não há redação.

Cronograma completo

Enem presencial e digital: 21 e 28 de novembro

21 de novembro: linguagens, códigos e suas tecnologias e redação; ciências humanas e suas tecnologias



28 de novembro: ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias



Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Término das provas 1º dia: 19h

Término das provas 2º dia: 18h30