'É impossível interditar a orla toda', diz ACM Neto sobre Réveillon

O prefeito ACM Neto falou nesta quinta-feira (24) sobre a fiscalização das comemorações de Réveillon. A orla da Barra, um dos principais pontos de celebração em Salvador, será interditada pela prefeitura. Neto repetiu que está sendo analisada a possibilidade de fechar outros pontos da orla, mas disse que não é possível interditar tudo.

"Olha, não podemos fechar a orla toda. Não temos capacidade de operação e fiscalização na orla inteira. São 64km de orla, é impossível o fechamento da orla. Optamos pelo fechamento da Barra, que vai acontecer a partir das 17h do dia 31. As praias não estarão liberadas no dia primeiro. Elas devem continuar fechadas. É impossível interditar a orla toda, que sempre foi um espaço de maior aglomeração", afirmou Neto, durante inauguração da nova orla de Boa Viagem.

Ele pediu que as pessoas não vão para a praia no Réveillon. "Estamos ainda discutindo se outro trecho será interditado. A interdição tem que ser tratada como excessão e não como regra. Agora, as pessoas precisam não ir para orla. O apelo que a gente faz é que passem a virada de ano em ambientes residenciais sem aglomeração", disse.