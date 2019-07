É menino! Marília Mendonça anuncia sexo e nome do bebê em festa: 'Léo'

A cantora Marília Mendonça comemorou a chegada dos seus 24 anos na noite de segunda-feira (22) de uma maneira diferente e pra lá de especial. Grávida do primeiro filho, a sertaneja uniu sua festa de aniversário com o chá de revelação para anunciar aos amigos e familiares o sexo do bebê.

"Fala, todo mundo tem que saber junto", pediu o namorado, o também músico Murilo Huff . "Aí, meu Deus. Vou desmaiar", disse a cantora, mostrando nervosismo. "É o Léo, gente!", revelou. Emocionada, a intérprete do hit Todo Mundo Vai Sofrer ganhou um abraço apertado e um beijo do companheiro enquanto os convidados da celebração foram à loucura com a novidade.

A festa de aniversário, na verdade, foi surpresa. Nos stories, a cantora registrou o momento em que voltou para casa e encontrou pétalas nas escadas. “Fizeram arte”, declarou, desconfiada.

Ao chegar no outro andar, Marília foi surpreendida por amigos e família estourando champanhe. Redecorado com pandas estampados, o cômodo recebeu também uma mesa de salgadinhos e vários balões.

Com tantos detalhe em rosa, a sertaneja fez questão de dizer que o tema da festa não tem nada a ver com o gênero de seu bebê. “Não é dica, né?”, perguntou em um dos vídeos. Uma pessoa presente na festa respondeu: “Não, é porque é aniversário de menina mesmo”.

No dia, a artista postou também um presente mandado pelo namorado, Murilo Huff. “Sou ou não a mulher mais feliz do mundo?”, escreveu Marília ao mostrar o buquê e o balão escolhidos pelo amado.