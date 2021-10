‘É muito difícil viver em um mundo onde as pessoas te odeiam’, diz Preta Rara

A jornalista Midiã Noelle entrevistou no programa Conexões Negras desta sexta-feira (15), a rapper, poetisa, historiadora e escritora Preta Rara.

Durante a conversa, Preta compartilhou sua visão sobre o autoamor e estratégias de resistência às violações de direitos que sofre por pautar temas como enfrentamento ao racismo, a gordofobia e ao machismo.

Ela conta que o processo de amar a si mesmo é uma construção diária e está envolto de desafios, especialmente para mulheres pretas. "É muito difícil viver em um mundo onde as pessoas te odeiam. Para as mulheres pretas parece que é isso, a sociedade como um todo não contempla a nossa existência. E a gente está aqui existindo, com conhecimento, com beleza, com sagacidade, com ancestralidade, com força e tudo mais.”

Preta ainda avaliou a concepção do autoamor a partir de uma relação estética. Para ela, há uma confusão entre essas ideias, mas vê a estética para mulheres pretas como um ato político, destacando que há uma tentativa de controle sobre o comportamento e a vestimenta.

“A nossa estética sempre foi algo que foi negado. As pessoas sempre tinham ‘dicas e soluções’ para a nossa estética, para o nosso cabelo, nossa forma de se vestir, para as nossas cores”, declara.

Preta ficou conhecida nacionalmente em 2016 com o seu projeto #EuEmpregadaDoméstica, que começou com um depoimento pessoal sobre abusos que sofreu da época em que era doméstica. As histórias viraram um livro homônimo. Ela contou ainda em primeira mão que a obra literária será traduzida para o inglês e que em breve a sua história será contada através de um projeto audiovisual (detalhes ainda não revelados).

Ainda neste mês, Preta participa de um outro potente bate-papo baiano: o Mulher com a Palavra, da SPM/BA, falando sobre o tema Afrofuturo.