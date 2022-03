'É pedir desculpas ao torcedor', lamenta Luiz Otávio após queda do Bahia no Baianão

O Bahia até fez a parte dele e venceu o Vitória da Conquista por 3x0, na Fonte Nova. Mas como o Barcelona de Ilhéus venceu o Doce Mel e ficou com a última vaga no G4, o tricolor acabou eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano.

Depois do jogo contra o Bode, o zagueiro Luiz Otávio pediu desculpas aos torcedores pelo vexame do Esquadrão. O Bahia teve um desempenho muito ruim no estadual. O time embalou sequência de quatro jogos sem vencer - foram três derrotas seguidas -, e correu risco de ser rebaixado para a segunda divisão do Baianão.

"É pedir desculpas ao nosso torcedor, que vem sempre nos apoiando. Foi muito bom o triunfo, mas não nos classificamos. É continuar trabalhando, vencendo para trazer o torcedor para o nosso lado. Pedir desculpas ao torcedor é o que temos que fazer", disse Luiz Otávio.

Fora do Campeonato Baiano, o Bahia agora tenta evitar uma nova eliminação na Copa do Nordeste. Neste sábado (19), o tricolor encara o Sergipe, no estádio Batistão, em Aracaju, pela última rodada. O Esquadrão é o 5º colocado do grupo e precisa torcer contra os concorrentes para avançar às quartas de final.